Atención “chiques”: la Universidad de Mar del Plata habilitó a los alumnos a usar lenguaje inclusivo

Las comunicaciones, ordenanzas, resoluciones del rectorado, así como los trabajos que los estudiantes tengan que presentar en las diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, podrán ser escritos en lenguaje inclusivo a partir de una decisión del Consejo Superior. Por unanimidad, aprobó el Proyecto de promoción del mismo. Comprende, además, una guía de implementación.



La iniciativa fue presentada por el Programa Integral de Políticas de Género dependiente de la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria y la acompañaron el INADI, INAM (ex Consejo Nacional de las Mujeres) y la Red Par. Según se explicó, alcanza ordenanzas, comunicaciones, áreas, eventos y producciones académicas.

La guía de implementación, que realiza recomendaciones para evitar el masculino genérico e incluir, en los casos que se requiera la "e" o "x", se elaborará en los próximos días.

La misma guía instruye además sobre diferentes prácticas y discursos para evitar la discriminación por razones de género y violencia simbólica, tal como establecen las leyes 26.485 y 26.743.

Paula Martínez Stoessel, integrante del Programa Integral de Políticas de Género, dijo a Clarín que "se trata de un proceso, no de una imposición", y destacó que lograr la aprobación del proyecto llevó "más de dos años de trabajo y debate de la comunidad universitaria".

Fue el modo en que se logró el consenso "para avanzar en el reconocimiento del lenguaje como territorio de construcción de sentidos y realidades que hoy requiere visibilizar a las mujeres y disidencias".

"Cuando comenzamos a trabajar, hace dos años, pensábamos en principio en cómo visibilizar a las mujeres de la comunidad, pero pronto nos dimos cuenta que no sólo se trataba de ellas, sino también de quienes integran el colectivo LGTTTBIQNB y personas no binarias, entonces pensamos en un proyecto más abarcativo", explicó Martínez Stoessel.

Mediante un comunicado, Sofía Ardusso, de la Secretaría de Bienestar de la comunidad universitaria, explicó que con la aprobación del proyecto "se demostró la importancia que tienen estas políticas para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTTTBIQNB dentro de la Universidad". Los integrantes de todos los cuerpos que integran la UNMDP se manifestaron en la misma línea.

Por su parte el Rector de la UNMDP, Alfredo Lazzeretti dijo ante el Consejo Superior que se está dando "un paso muy positivo en nuestra Universidad: debemos cobijar, potenciar estas ideas transformadoras y hacer el esfuerzo de llevar esta propuesta por fuera de la institución".

Se informó que en los próximos meses comenzará a funcionar la Comisión para implementar este Proyecto y difundir la guía elaborada para tal fin, así mismo el Programa Integral de Políticas de Género se comprometió a generar una agenda de trabajo en articulación con las Unidades académicas y de gestión.

"Apuntamos a seguir generando consensos para que no haya personas que sean de alguna manera discriminadas", sostuvo Martínez Stoessel.