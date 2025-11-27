¡Atención conductores! Las fotomultas ya están funcionando

27 noviembre, 2025

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos informan que ya están funcionando las cámaras de control y fiscalización, para las infracciones de tránsito en diversos puntos estratégicos del Distrito.

Dichas cámaras registrarán automáticamente las faltas por cruce con semáforo en rojo, invasión de senda peatonal y exceso de velocidad. Sin aviso previo ni advertencia, esta tecnología de fiscalización permite que las infracciones sean multadas en tiempo real, con foto.

Cámaras activas de semáforo en rojo y senda peatonal, ubicadas en:

Av. Belgrano y Ruta 228

Av. Moreno 500

Av. moreno y Lavalle

Av. San Martín y Cangallo

Av. San Martín y Las Heras

Av. Rivadavia y San Lorenzo

Av. Rivadavia y Chacabuco

Controles de velocidad (ambos sentidos):

Esteban Echevarría al 1200

Ruta 85, casi intersección con Ruta 3

Ruta 73, casi Ruta 228 (rotonda del pescado)

Ruta 73, ingreso a Claromecó

Estas medidas tienen como objetivo reducir los accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial para todos los vecinos. El respeto por las normas salva vidas, y estas herramientas tecnológicas vienen a reforzar el compromiso con una ciudad más ordenada y segura.

Recordá: las cámaras están activas, las multas se generan automáticamente y no hay margen para la distracción.

Pedimos que circulen con responsabilidad, respeten los límites de velocidad, las señales y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros.

