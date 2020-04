¡Atención!: nuevas medidas para el cobro en los bancos exclusivas para jubilados. Días de pago según la terminacion del DNI

3 abril, 2020

El Banco Central de la República Argentina dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir de este sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 9 a 16 horas, exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:



Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril – 0 y 1

Domingo 5 de abril – 2 y 3

Lunes 6 de abril – 4 y 5

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril – 4 y 5 Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril – 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

Y a partir del lunes 13 de abril, se continuará con el cronograma anunciado por ANSES.

