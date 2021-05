Atención: reprogramación de vacunación COVID para los que perdieron el turno, deben esperar el llamado

24 mayo, 2021 Leido: 934

Quienes han perdido el turno de vacunación COVID por alguma razón en estos días, en el distrito de Tres Arroyos, deben estar atentos a partir del miércoles, dado que los llamrán por teléfono para que concurran al vacunatorio.

No se debe ir si no los llaman. Los nombres y teléfonos de quienes no pudieron ir el día que eran convocados originalmente, serán llamados a partir del miércoles. Será tanto para los que perdieron el turno de la primera dosis como para la segunda. Pero no deben ir si no los convocan. Será rápido el trámite.

