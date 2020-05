Atención restringida en el Consultorio de Medicina Preventiva

Desde el Consultorio de Medicina Preventiva, el Dr. Héctor Luppino, aseguró que se continúa brindando atención aunque con actividades restringidas.



“Cuando se dispuso la reorganización por el tema del coronavirus, salimos de la parte nueva donde estábamos y pasamos a otro sector en calle Córdoba al 400, pegado al laboratorio, de lunes a viernes de 8.30 a 11 horas. Estamos trabajando con actividades restringidas”, sostuvo.

Indicó en este sentido que tienen prioridad las personas con VIH y quienes necesitan la medicación. “A los que no están tan estables le hacemos los controles y a algunas personas con enfermedad de transmisión sexual. También vemos a las embarazadas y a sus parejas para análisis y los que no requieran resolución inmediata, se pasan para más adelante”, precisó.

Agregó que se trabaja sin turno: “no es común que se junte mucha gente, pero trabajamos en el mismo sector con la gente de cardiología, entonces tratamos de que no se junte gente. Pasan de a uno, usamos barbijo y si la situación lo amerita utilizamos máscara facial”, aclaró.

Para mayor información escribir a: [email protected]

