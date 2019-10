Atleta juarense no vidente, obtuvo importantes premios en los Juegos Evita 2019

La atleta juarense, Bianca Fiser, nuevamente resultó premiada y en esta oportunidad obtuvo logros importantes en los Juegos Nacionales Evita 2019, en la ciudad de Mar del Plata.



“Tengo 17 años y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Nunca se me había dado la oportunidad de participar a nivel nacional, fue una semana llena de aprendizaje, siempre con ganas de aprender”, dijo esta mañana a nuestra emisora.

Bianca, que compitió en los Juego Nacionales Juveniles y Adaptados “Evita” del 6 al 11 en Mar del Plata, destacó también: “fue una experiencia maravillosa, chicos de mi misma edad que fueran ciegos también como yo era importante para mí. Fue todo nuevo. Competí en lanzamiento de bala donde quedé tercera y en 200 metros llanos también gané medalla dorada. Éramos 7 competidoras”, informó.

Bianca explicó que siempre está tratando de aprender y dar lo mejor en cada oportunidad que se le brinda, “es difícil la competencia, porque no tenés con quien medirte, entonces es bueno poder dar lo mejor. No me esperaba el recibimiento en mi ciudad y el reconocimiento de la gente como el que tuve”.

Agradeció además a Emiliano Garufi, su entrenador, que también es el de la Escuela Municipal de Atletismo”.