Atleta tresarroyense resultó ganador en su categoría, en el maratón de Bolívar

10 diciembre, 2019

El tresarroyense Julio González, al igual que otros atletas de la ciudad, participó del Maratón “Dino Hugo Tinelli” en la ciudad de Bolívar realizado el pasado domingo, donde resultó ganador en la categoría 65 a 69 años.

“Participé el año pasado y no clasifiqué y este año, fui más preparado y dio resultados. Clasifiqué en mi categoría y con muy buen tiempo”, dijo a nuestra emisora.

Recordó González que “comencé a ver carreras y me gustaba, así que empecé a entrenar y me gustó mucho hacerlo. Hoy es el deporte que más me apasiona y entreno solo”, dijo.

“He puesto responsabilidad y pilas, sino de nada sirve el esfuerzo”, sostuvo.

