Atletas de DM Entrenamiento con gran participación en el Sur

23 noviembre, 2025 0

Integrantes de Diego Miranda Entrenamiento se hicieron presentes en varias competencias en Bariloche y San Martin de los Andes, con muy buenos resultados personales.

Marina Fhürer, en 36k, obtuvo el 3° puesto en su categoría y 42° en general femenino, sumando 1529 metros de altimetría positiva.

Matías Medina en la misma competencia, pero en 86k, obtuvo el 10º puesto en su categoría y 40° en general masculino de recorrido con 4995 metros de altimetría.

David Goicochea completó un recorrido de 110k hacia Villa la Angostura en ciclismo en el fondo de los 7 lagos; quedó 43° en su categoría y 244° en la general.

Se felicita a los atletas por tan buenos logros, resultado de la constancia y el esfuerzo en los entrenamientos. Nuevos desafíos los esperan en 2026.

