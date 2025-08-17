Atletismo: Altos rendimientos de Ulises y Ayrton Sanguinetti

17 agosto, 2025 0

Se corrió en Tandil el Campeonato Provincial de Trail de mayores y Ulises Sanguinetti logró el título en los 15k. Por su parte, Ayrton Sanguinetti el subcampeonato provincial en U20 en 8k.

La competencia se largó a las 9 de la mañana desde el Parque de la Industria y tuvo un terreno por demás exigente, con mucha sierra, barro, arroyos, escaleras que pasar, alambrados y muchas piedras que lo hacían por demás peligroso.

En cuanto a Ulises, llegó 2° en la general, pero salió campeón provincial y fue peleando por la punta hasta el final. En el kilómetro 12,5 llevaba 150 metros de ventaja, pero una caída por barro en el km 13,5 le hizo perder el liderazgo, según detalla Ulises Sanguinetti.

Para su estadística es su 23° título provincial que logra: 15 de pista, 7 de Cross y 1 de Trail.

Ayrton Sanguinetti, hizo una gran carrera de menor a mayor y logró llegar al 2° puesto también resaltando lo duro del circuito y que lo sintió peligroso.

Ambos agradecen a los sponsors y a la Municipalidad por el apoyo para viajar.

