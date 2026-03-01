Atletismo: Belén Iardino ganó los 12K del Desafío Pillahuincó

1 marzo, 2026 2

En Coronel Pringles, y con más de cien atletas de toda la región, se realizó este domingo la edición 2026 del Desafío Pillahuincó.

La tresarroyense Belén Iardino, quien debutaba en este tipo de eventos aventura, ganó los 12K en la general damas, en tanto el bahiense Nehuén Huerta lo hizo en caballeros.

En la de 6K ganaron Joaquín Menéndez, de Coronel Pringles, y la suarense Valentina Sánchez Polla.

El desarrollo de la prueba fue exigente ya que debieron transitar por el arroyo, campo, piletones de agua y caminos con muchas curvas.

Otras trotadoras de nuestra ciudad, pertenecientes al grupo de Iardino también estuvieron presentes, con estos logros: Viviana Mauri fue quedó 6 en la categoría de 40 a 45 y Carolina Pérez, 4 en la categoría de 35 a 39 años.

Volver