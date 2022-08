Atletismo: Constanza Garrido Campeona Nacional en Córdoba

2 agosto, 2022

La atleta local Constanza Garrido, del equipo de los “Correcaminos”, dirigida por Ulises Sanguinetti, logró el título Nacional de Cross Country en categoría U23 en Río Cuarto de Córdoba. También se alzó con el 4º puesto en la General y lo contó para LU 24.

“Fue una experiencia increíble, todavía no caigo, no me lo creo, eran 41 competidoras en U23 y Mayores. El circuito era Cross, hacía calor, no salí a matarme porque eran cinco vueltas con subidas, bajadas, troncos para saltar no me alejaba, me mantenía”, expresó.

“De a poco las pude ir pasando y al final, logré el título. En la general salí 4ª fue bastante duro, pero por suerte llegué. Ahora en 15 días, tengo el Provincial de Pista.” finalizó.

Su entrenador, Sanguinetti, dijo: “lo que logró Constanza es bárbaro ella no sabe la magnitud de lo que hizo, le ganó en la general a Lorena Cuello campeona de Cross Country y a la mejor corredora de Bahía blanca, las mejores del país”.

“Estuvo a un minuto de la marplatense y subcampeona argentina, Micaela Devalle. Tiene un año espectacular“, concluyó.

