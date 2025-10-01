Atletismo: “Correcaminos” clasificaron a la final en Mar del Plata
Se realizaron en Juárez los interregionales de atletismo de los Torneos Bonaerenses y varios atletas de la Escuela Municipal “Los Correcaminos” clasificaron a la final a Mar del Plata.
Ellos son:
Uma Jofre en 2000 metros, Rodrigo Alanis en 3000, Bautista Henriquez en 800 y Maia Rodríguez en 300 metros.
Alejo Juliano estuvo muy cerca de lograrlo en los 1200 escolar, dónde quedó 2° y fue peleando por la victoria hasta el final.
También están clasificados en los 10k de la rama Bonaerenses en Carrera Ayrton Sanguinetti, Paloma Martínez y Diego Cortadi.
Felicitaciones a todos y vamos por un gran final en Mar del Plata a mediados de octubre.