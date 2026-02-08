Atletismo: Destacada actuación de Belén Iardino en Uruguay

En Piriápolis, Maldonado, Uruguay se llevó a cabo este sábado la 81ª edición de la corrida Doble San Antonio.

Esta competencia, considerada la prueba atlética más antigua de Uruguay, coronó a Laureano Rosa como el ganador de la prueba principal de 8K con un nuevo récord del circuito.

La tresarroyense Belén Iardino tuvo una destacada actuación, arribando en el 7º lugar en la prueba femenina, que ganó Mariana Borelli, con un tiempo de 31´33”.

En redes sociales, Iardino manifestó su satisfacción por el logro obtenido, y agradeció a su entrenador y los sponsors que posibilitaron su presencia en el país vecino.

