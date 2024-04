Atletismo: Destacada actuación de Iardino en el Campeonato Argentino de 42k en La Pampa

14 abril, 2024

La atleta tresarroyense Belén Iardino ganó en la categoría de 40 a 44 años en el Campeonato Argentino de 42K realizado en Santa Rosa La Pampa.

La carrera “A Pampa Traviesa” la tuvo como invitada por los organizadores. Belén resultó séptima en la clasificación general, con una destacada actuación, en un clima que no favoreció.

“Hubo lluvia desde el kilómetro 1 hasta el final, pero se pudo llegar a la meta”, dijo Iardino, quien agradeció a su entrenador Carlos Migueltorena “por todo su trabajo y por sobre todo por el apoyo, y hacer que disfrute de este deporte tan lindo, que me puso nuevamente en la línea de largada de un maratón, estoy contenta de poder dejar a mi ciudad nombrada”.

También suma el agradecimiento a su familia “por bancarme ahí, bajo el agua” y también “a la organización, por el trato hemoso que me brindaron, y a mis sponsors por todo el apoyo que me dan, a mis amigos, y a toda la gente que dejó mensajes que me alimentan siempre”

Volver