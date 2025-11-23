Atletismo: Destacada actuación de “Los Correcaminos” en San Cayetano

23 noviembre, 2025

La Escuela Municipal “Los Correcaminos” cerró el año de campeonatos provinciales de la mejor manera, logrando un título provincial y 5 medallas en el U12 y U14 de pista que se disputó el sábado en San Cayetano.

En U12 Tres Arroyos logró el oro en la Posta 4x50mts con tiempo de 32.4 segundos, para los 200 metros.

El equipo estuvo integrado por Santino Ulibarre, Rufino Christensen, Fidel Martínez y Benjamín Chedrese, que agarró el testimonio en 3° puesto y cerró ganando el provincial. Tres Arroyos también tuvo una Posta “B” que llegó 5° con 35.9 segundos.

Chedrese fue la figura del equipo, ya que además del campeonato en posta, logró el subcampeonato de 50 metros, en un final cerradísimo con tiempo de 7.6 segundos y el bronce en 60 con vallas con marca de 11.2 segundos.

Otra destacada fue Mia Rodríguez que logró el subcampeonato en los 1000 mts con excelente tiempo de 3’27”, nuevo récord personal, en una competencia que se definió en los últimos 100 metros y que inclusive corrieron ella y la campeona más rápido que el campeón en varones.

Y la otra medalla fue en U14, una revelación, ya que en su primer provincial Bautista Legarreta logró la de plata en los 1200 con 4’13”. Su compañero Alejo Juliano también tuvo un gran desempeño, llegando 4° con 4’15” peleando hasta el final por la medalla.

Otro destacado fue Rufino Christensen, ya que además del oro en posta compitió en Triatlón (50 mts, salto en largo y lanzamiento de pelotita de softbol) fue 5° de 30 atletas. También participó Jonathan Saenz.

Las chicas U12 hicieron la posta 4x50mts y quedaron 4ª a milésimas del bronce. El equipo fue Chloé Alanís, Luz Morena, Carmela Yacovelli y Mia Rodríguez.

Fidel Martínez otro que ganó el oro, tuvo una gran actuación en los 50mts, dónde clasificó a la final y llegó 5° con 8.5 segundos. También hizo 60 con vallas, dónde quedó 2° en su serie con 11″6.

Santi Ulibarre, 9 años, ganó en la posta y participo de los 1000 mts y llegó 9° con gran marca de 3’50”, su compañero Pedro Van den Berg,

debutante, llegó 11° con 4’03”, luego de ir en punta por 600 mts. También tuvo una gran actuación en 60 con vallas dónde fue 5°. Los 1000 también corrió Chloe, que llegó 11° con 4’20”. Felipe Mariani, Gael Suárez corrieron 50mts a gran ritmo. También participaron en lanzamiento de pelotita de softbol y 60 con vallas respectivamente.

Aparte del provincial hubo una prueba de Kids Athletics para los más peques y participaron Franchesco Sanguinetti, Juliana Del Giorgio y Julián Mastrosimone dónde saltaron vallas, en largo y en alto.

