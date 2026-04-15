Atletismo: el Festival de 5000, organizado por Los Correcaminos, tuvo su 3° edición

15 abril, 2026 0

El sábado por la mañana, se desarrolló la 3° edición del Festival de 5000 en la pista del Polideportivo Municipal, el cual fue organizado por “Los Correcaminos” y tuvo un gran número de participantes, con pruebas infantiles.

Tuvo como vencedores a Diego Maureli y Yanina López de la general de 5000mts.

Completaron los podios Jeremías Ulibarre y Matías Suárez en varones y Marianela Taboada y Verónica Luzzi en mujeres.

En los 1000 metros Mía Rodríguez, con récord personal de 3’19” y Rodrigo Alanís con 3’01” en un día súper ventoso.

También hubo pruebas para los más pequeños donde ganaron:

4,5 y 6 años: Fermín Pedelhez

7,8 Charo Rossi

9,10 Felipe Mariani

11,12 Pedro Vanderberg

Desde el espacio indicaron que fue una linda edición con el fin de recaudar dinero para pagar la ficha anual de los atletas.

Además, agradecen a la Dirección de Deportes por el apoyo para el evento y a todos los que participaron o colaboraron.

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