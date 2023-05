Atletismo: Iardino se subió al podio en Olavarría

1 mayo, 2023

La atleta tresarroyense Belén Iardino participó de la prueba de 10K “34ª Vuelta al Municipio”, en Olavarría, clasificando en tercer lugar.

Según dijo a LU 24, Iardino se mostró “contenta de pasar la meta y parar el reloj en 38 minutos 3 segundos, bajando bajar 1 minuto 30 segundos de su anterior 10K que corrí hace un mes; de a poquito vamos para adelante”.

“Quiero agradecer a mi profe por el aliento y palabras lindas, que siempre me empujan a un poquito más; a mi familia que me acompaña y disfruta conmigo toda esta movida que es tan linda, a la organización por la invitación y atención q me brindaron y el aliento en el recorrido; y, a mis sponsor por estar siempre ayudando a que yo pueda seguir disfrutando de esto”, expresó.

