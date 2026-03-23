Atletismo: la sancayetanense Paula Rizzi se destacó en Mar del Plata

23 marzo, 2026 0

Con intensas lluvias durante toda la prueba, Paula Rizzi tuvo un gran desempeño en el torneo homenaje a “Ana María Comaschi”, llevado a cabo el sábado pasado en Mar del Plata.

La joven que entrena en la Escuela Municipal de Atletismo se adjudicó la prueba con un mejor intento en el lanzamiento del disco de 26.86 metros. “Me siento muy satisfecha con el rendimiento bajo condiciones climáticas adversas”, expresó Paula que se prepara para participar en torneos de categorías superiores.

La atleta estuvo acompañada por el profesor Mauro Cabrera quien, junto a Daniel López, supervisó y asesoró durante los seis lanzamientos validos que realizó.

Recordamos que la Escuela Municipal de Atletismo se desarrolla martes y jueves a partir de las 9:30 y por la tarde de lunes a jueves desde las 14:30, con la coordinación de las profesoras Guillermina Jorgensen y Giselle Colonna.

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