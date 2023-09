Atletismo: Luciano Saltapé visitó LU 24 tras obtener dos títulos nacionales

El atleta Luciano Saltapé visitó la audición deportiva de LU 24 y contó los dos Argentinos ganados en Misiones de campo y pista, en Salto en Alto con 1,63, y salto en largo, debutando con 5,68, en categoría Master.

“Fui a Misiones con la ilusión de siempre, el viaje en avión y siempre con mentalidad ganadora no se te puede escapar. Viajé con mi hijo Mateo y para él fue una experiencia inigualable”, dijo.

“Participaron casi 1000 atletas, récord en Masters. Me entrené para salto en largo con mi profesora Flavia y llegué a ganarlo debutando. Salté 5,68 y en el tercer intento. Mi rival de General Rodríguez saltó 5,57 y pensé que había perdido y era subcampéon lo cual me dejaba re contento también, y me informaron que era el campeón y arrancó el festejo con mi entrenadora, mi hijo y todo el equipo. Fue difícil bajo el agua, llovió mucho, se canceló el viernes a la tarde. También logré el campeonato en Alto. Tuvimos 32 grados de temperatura”, agregó.

“Tengo 10 títulos Argentinos en Master desde el 2009, y uno ahora en Largo, en total 11 campeonatos nacionales. Está en noviembre el Sudamericano de Perú, pero se bajaron muchos atletas por la duda que había en hacerlo y yo también me bajé. Veremos el año próximo, ahora vamos por el fútbol de la ACDC. Agradezco a la Dirección de Deportes, a Guillermo Orsili y a mis sponsors”, finalizó.

