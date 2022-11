Atletismo: Margarita Boneiro se consagró campeona Sudamericana y celebró por las calles de la ciudad (video)

Margarita Boneiro se coronó campeona Sudamericana de Atletas Máster en el certamen que se realizó en Bogotá, Colombia, y fue recibida con una caravana por las calles de la ciudad. La tresarroyense obtuvo el título en la competencia de 5000 metros.

Además, Boneiro fue subcampeona en los 1500 metros y se ubicó quinta en los 800.

“Después de ganar siete títulos argentinos, fui convocada por la Confederación Argentina para representar a la Selección”, contó a LU 24.

“Era mi primera vez en los 800, obtuve el quinto puesto y quedé muy conforme por el nivel impresionante que había. En los 1500 logré la medalla de Plata y en los 5000, el fuerte mío, pude ganar cómodamente. La gente de Tres Arroyos me pudo ver en vivo porque televisaban la carrera. Peleé las últimas dos vueltas con una chilena”.

Boneiro hizo hincapié en el sacrificio y las muchas horas de entrenamiento: “Detrás de todo esto hay una familia muy grande, tengo cinco hijos y lucho día a día por ellos. Entreno de madrugada con un grupo. Soy madre, tía, niñera y también trabajo. Dejé la vida por Argentina y representar a Tres Arroyos de la mejor manera”, afirmó.

La atleta aseguró que “no me lo esperaba, ni siquiera hacer la carrera que hice en los 5k. Estábamos a 2850 metros de altura sobre el nivel del mar, nos faltaba el oxígeno ya desde el día uno, con mucho dolor de oído y cabeza. Hubo días de lluvia, muy fríos, pero cuando salía el sol quemaba. Todavía no lo puedo creer, corrí con mucho amor propio y dejé el corazón”.

Finalmente, agradeció a la Dirección de Deportes, al Círculo de Veteranos y especialmente a su familia y al grupo de entrenamiento.

