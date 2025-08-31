Atletismo: Marianela Taboada ganó la general del Duatlón de Copetonas

En la prueba atlética Duatlón de Copetonas desarrollada el sábado por la mañana la representante tresarroyense de la Escuela Municipal Los Correcaminos, Marianela Taboada fue la ganadora de la general.

La competencia tuvo 2,5km de pedestrismo, 20k bicicleta y otros 5k de pedestrismo.

También hubo otra representante de la Escuela Municipal “Los Correcaminos” Vanina Lofiego, que quedó segunda en su categoría de postas, en la parte pedestre.

