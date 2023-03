Atletismo: Matías Suárez en la Maratón de Mar del Plata

30 marzo, 2023

El atleta tresarroyense Matías Suarez, alumno de Ulises Sanguinetti, participó de la Maratón de Mar del Plata el fin de semana pasado y lo contó a LU24.

“Corrí en la carrera que no estaba en juego el título Sudamericano, era una prueba paralela, de 50 km, me fue bien, al tiempo lo busqué siempre y salí 3º en la general y 2º en mi categoría de 30 a 40 años. Quedé conforme ya que me preparé desde Enero junto a mi profesor Ulises Sanguinetti y me propuse este objetivo”, dijo.

“El circuito era de 400 metros y en total fueron 125 vueltas. Yo iba en el andarivel 1 de la pista. Me gustan las distancias largas, siempre hay más para conocer en este deporte, me siento cómodo en 21 Km pero corro 10 Km a menudo.”

“Fue una gran experiencia con un muy buen grupo”, finalizó.

