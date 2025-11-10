Atletismo: Maureliz ganó 21K y Arrupe 8K en “La Aventura” de Dorrego

10 noviembre, 2025

Los atletas tresarroyenses Diego Maureliz y Carolina Arrupe participaron de “La Aventura” prueba disputada en Coronel Dorrego.

La competencia fue por demás exigente en un circuito que tuvo lomas y cruce de dos arroyos que la hicieron muy dura para poder mantener un ritmo parejo.

Maureliz tardó 1h 27′ 10″ y fue seguido por su compañero Maximiliano González, que tardó 1h 27′ 59″.

También hubo una prueba de 8K, caminos de tierra y Arrupe arribó 1ª, con tiempo de 39’05” logrando una gran ventaja a sus perseguidoras.

Otros “Correcaminos”

También se destacó en los 8K otro atleta “Correcaminos”, Kevin Pereyra que llegó 2° en su categoría de 30 a 39 años con marca de 32’21”. Y también participó en esta categoría Maximiliano Vega, que fue 4° con 37’11”.

Todos destacaron que lo duro además del circuito fue el calor con el que corrieron.

