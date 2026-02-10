Atletismo: “ojalá me convoquen para la Selección Argentina”, dijo Alanís

10 febrero, 2026 13

Este martes, visitó los estudios de LU 24 el Atleta Rodrigo Alanís, 16 años, que el domingo pasado participó en la pista del Polideportivo Municipal de Mar del Plata del evaluativo para los Juegos sudamericanos de la Juventud y ganó en los 2000 metros con obstáculos categoría U-18, alcanzando su récord personal.

Compartió las sensaciones que tuvo y que espera con ilusión la chance de ser convocado a la Selección Argentina.

Contó que hace atletismo desde los 3 años.

Con respecto a su participación en Mar del Planta dijo que ganó en los 2000 metros con obstáculos que estuvo cerca de lograr la marca para clasificar al sudamericano: “por suerte no es impedimento para ser convocado en la Selección”.

Expresó, además, que “al principio estaba nervioso, no sabía cómo iba a ser y ya calentando me fui soltando un poco: cuando arrancó la carrera estaba tranquilo”.

Explicó que a sus perseguidores les sacó 60 metros y que conocía a sólo dos.

Por otra parte, aseguró: “estoy confiado con que me puedan convocar para la Selección Argentina para participar de los Juegos de la Juventud que se van a realizar en Panamá y que seria la primera experiencia de correr para la Selección”.

Comentó que pudo mejorar su marca en 15 segundos respecto al año pasado.

Se refirió también al buen presente de los atletas locales como Ayrton Sanguinetti, que hay muchos chicos que vienen mejorando y otros que se suman.

Para finalizar, comentó que se vienen competencias en Orense y Oriente, por lo que se prepara para estar listo el 22 de febrero.

Volver