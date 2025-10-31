Atletismo: Revalidaron el récord de Ulises Sanguinetti en los 15K Saucony

31 octubre, 2025 0

La Confederación de Atletismo Master hizo oficial el récord argentino que hizo el tresarroyense Ulises Sanguinetti en los 15k Saucony en Buenos Aires el 19 de octubre pasado.

El récord en la categoría de 45 a 49 años y es de 49’00”, superando por amplio margen al anterior, que estaba en poder de Fabián Fornagueira desde 2016 cuando había realizado los 15 kilómetros en 50’43”.

Por haber logrado este récord el tresarroyense recibió de la Confederación de atletas de la Republica argentina le entrego un diploma certificando dicho récord.

