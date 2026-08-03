Atletismo: Rodrigo Alanis campeón U18 en Mar del Plata

3 agosto, 2026 0

Este domingo, Rodrigo Alanis se consagró campeón en Mar del Plata en la Copa Nacional de Clubes U18 en los 2.000 metros con obstáculos.

La competencia se desarrolló pasadas las 15:00 en la pista del Polideportivo Municipal y el atleta Correcaminos de la Escuela Municipal fue claro dominador de principio a fin; terminó la competencia en 6’29”.

Recordemos que Alanis está 1° en el ranking argentino de la categoría y sigue con grandes posibilidades de integrar la Selección Argentina antes de fin de año.

El próximo gran objetivo lo tendrá el próximo 22 y 23 de agosto en Mar del Plata, dónde correrá el Campeonato Provincial U18, clasificatorio para el Nacional de la categoría.

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