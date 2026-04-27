Atletismo: Saltapé 2ª en el Meeting internacional en San Luis

27 abril, 2026 0

Se desarrolló en la ciudad de San Luis Capital el 1er. Meeting Internacional “Serranías Puntanas” de Atletismo Master.

El atleta tresarroyense Luciano Saltapé (ahora representante del Círculo de Atletas Tandilenses CAVT por haber dado de baja la Confederación Atletas Master de la República Argentina a Circulo tresarroyense CAVTA), obtuvo un buen segundo puesto y medalla de plata con una marca de 1.55mts en la categoría M- 45 escoltando al ecuatoriano Gudman Chala, quien superó la varilla en 1.60 m., en el mencionado torneo.

Es la vuelta a las pistas del atleta tresarroyense, después de casi 7 meses de la lesión, que lo marginó del último Campeonato Argentino de Concepción del Uruguay, allá por septiembre del 2025.

Luciano agradece a su entrenadora Bahiense Flavia Ressia, junto al club VR y a sus sponsors, quienes financiaron los costos de inscripción y alojamiento en la ciudad sanluiseña.

Su próximo compromiso deportivo será en mayo en la pista de Tigre (Bs As.) para afrontar el Campeonato Regional Master de dicha disciplina.

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