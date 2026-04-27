Atletismo: Silvina Boneiro y Valentina Zapata con buenos resultados en La Pampa

27 abril, 2026 0

Este lunes estuvieron en los estudios de LU 24 las atletas Silvina Boneiro y Valentina Zapata, quienes días pasados compitieron en la competencia de media maratón “A Pampa Traviesa” en Santa Rosa, La Pampa y contaron de su experiencia.

Silvana Boneiro, en su categoría de 45 a 49 años se ubicó 7ª y 34ª en la general, en tanto Valentina Zapata mejoró su marca en 12 minutos con respecto a su última carrera en esa distancia en Mar del Plata.

Dijeron que están muy contentas y feliz de haber participado en esta competencia y superaron todas las expectativas que llevaban.

Expresaron que haber cruzado esa meta fue muy lindo y se merecían esto y que es un mimo para las dos porque se bancan todo ellas y lo hacen en silencio y el apoyo de la familia.

Explicaron que hacen atletismo porque el momento que salen a correr son ellas y son más felices de lo que son y también para mantenerse porque ya tienen 41 y 46 años, no son jóvenes “y uno tiene que seguir”, manifiestan.

Comentaron que es superación personal y no compiten entre ellas, que se apoyan.

Con respecto a las competencias que se viene tienen la de Corré por el Hospi, la del Segundo Taraborelli, con el objetivo de estar presentes en la media Maratón que se hará en Buenos Aires.

Para finalizar agradecieron a sus entrenadores, a Margarita Boneiro, a los familiares y a todos los que las apoyan.

Volver