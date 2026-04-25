Atletismo: Tresarroyenses destacados en Estados Unidos

25 abril, 2026 137

Dos atletas de DM Entrenamiento, Matías Medina y Marina Fhürer, tuvieron una destacada participación en California el viernes. Los representantes del grupo comandado por Diego Miranda dieron el presente en Auburn, California, Estados Unidos, en los 25K de trail running perteneciente al circuito internacional UTMB.

Los corredores lograron sendos podios: Marina obtuvo el 1er puesto en categoría por edad, 11 por sexo y 49 en la general; mientras que Matías fue 3ro en categoría por edad, 16 por sexo y 18 en la general.

“Desde el equipo va la felicitación por el logro obtenido y por haber dejado bien en alto tanto al país, la ciudad y el grupo”, destacaron.

Otros atletas participaron en Mar del Plata el pasado domingo

El día domingo 19 de abril estuvieron presentes cinco atletas de DM Entrenamiento en la Maratón Internacional de Mar del Plata, organizada por New Balance en las 3 distancias.

En los 10k hizo su debut Estefanía Lazzarini. En 21k, los también debutantes Leandro Cerna y Numa Magnin. Por último, en la distancia madre, los 42,195m., compitieron Adrián Pais, bajando en más de 6 minutos su marca; y Diego Miranda, estrenándose en la prueba. Todos los atletas manifestaron satisfacción tras la competencia, destacando por un lado lo imponente del paisaje, corriendo por la costanera con el mar como testigo; así como también la dureza del recorrido, con muchas lomas que se hicieron sentir.

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