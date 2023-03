Atletismo: Ulises Sanguinetti, nuevo récord Argentino-Sudamericano

26 marzo, 2023

El reconocido atleta tresarroyense, Ulises Sanguinetti, se corono campeón Argentino -Sudamericano en la prueba atlética “Copa Sudamericana IAU de Ultra Distancia”, de 50 km disputada en Mar del Plata representando a la Argentina. “Es la primera vez que participo en una distancia tan larga “dijo Ulises, quien hizo un tiempo de 3 h 4´15”.

El título es Argentino, pero es también un Sudamericano de distancia. Explicó el corredor.

“Terminé primero y fue emocionante, fueron 125 vueltas, quebré el récord Argentino de 3 horas 7 minutos. El nivel fue, muy alto estaba el campeón del año pasado que era Juárez, y un mendocino muy bueno, Manuel Herráis. Había muchos uruguayos, fue una carrera muy fuerte al principio y me costó. Por el anda nivel nuestro había desniveles, gané en categoría mayores libre, no veteranos. Esto me abre la posibilidad de competir en el Mundial de India que se hará este año en noviembre. Será de 50 km y también en pista. Ya estuve en un Mundial y fue en Rio de Janeiro en el 2008 -09. Matías Pérez atleta de la Escuela Municipal también participó en esta prueba. Quedó tercero en los 50 km en cat. Open y tercero en categoría de 30 a 39 años.”, añadió.

“Al principio no es duro, pero después de los 30 km, te cuesta un montón, hay que poner garra y corazón …hice 3 horas, 4 minutos y el récord era de 3hs y 7 m. Este campeonato fue muy importante para mí, pero, el Argentino que gané en la Pampa fue muy especial para mí. Este campeonato en Mar del Plata se valora mas por la distancia, es mayor. Siempre busco hacer bien las cosas, entreno con esfuerzo…Agradezco a la Dirección de Deportes, a mis sponsors y a los alumnos de la Escuela Municipal”, finalizó.

Foto: masaireweb

