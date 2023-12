Attema explicó a LU 24 las diferencias con el Municipio

1 diciembre, 2023

Luego de los hechos suscitados ayer jueves en el despacho del Secretario de Hacienda, Federico Attema, la primera persona en firmar un fideicomiso con la municipalidad que permitió la ampliación del Parque Industrial en 40 hectáreas, conversó con LU 24 y explicó las diferencias con el Municipio.

En tal sentido, detalló: “En diciembre del 2022, se hace una escritura de un inversor que compra varios lotes juntos, se hace la escritura, y en esa venta se había pactado que el inversor nos pagaba un lote por mes, se habían vendido 30 lotes todos juntos. Todos aceptamos la propuesta. Se terminó de pagar en el 2022, o sea, 30 meses estuvimos esperando para cobrar en cómodas cuotas esa venta. En lo personal, a mí me llamó poderosamente la atención que en diciembre del 2022 la Municipalidad no me haya llamado para pagarme lo que era correspondiente de los últimos lotes.”

Y agregó: “en abril de este año 2023 retomé esta cuestión y me informan de la Municipalidad que me habían hecho retenciones por un valor aproximado de 3 millones de pesos en diciembre del 2022. Con lo cual yo me ajusto al contrato y reclamo a la Municipalidad que me entreguen los comprobantes de retención para yo poder de esa forma entregárselos a mi contador y utilizarlo como crédito fiscal. Ahí empezó nuestro calvario.”

Además, detalló: “seis meses tardaron en darme el comprobante de retención. Seis meses pasaron desde abril hasta octubre de este año 2023 que me entregan en mano los dos comprobantes de retención. Y ahí la sorpresa. El agente retenido no era yo con mi CUIT personal, el agente retenido era Fideicomiso del Parque Industrial, o sea que estuvieron esperando un año y el dinero se desvalorizó un montón. De tres millones de pesos en 2022, hoy significan siete millones quinientos mil pesos. Y ese es el motivo del reclamo. Me retuvieron el dinero inconsultamente.”

A raíz de los incidentes, Hacienda está con custodia policial

Según pudo averiguar este medio y tras la denuncia policial efectuada por Ariel Sánchez en la jornada de ayer, la oficina de ese sector de la Municipalidad de Tres Arroyos del Palacio Municipal está este jueves con custodia policial para evitar futuros o nuevos inconvenientes.

