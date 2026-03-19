(Audio) 50º aniversario del Golpe Cívico Militar, con diferentes actividades Culturales

19 marzo, 2026 0

En un nuevo aniversario del Golpe Cívico militar, el área de Cultura preparó diferentes propuestas, acompañados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Tomás Paniga, director de Cultura y Educación en conversación con LU24 dijo “preparamos una agenda de actividades, la misma empezó ayer y continua hoy jueves con una muestra a las 19:30”.

“Las mismas serán totalmente gratuitas, e invitamos a la comunidad con la idea de que participen y recordemos este difícil momento para nuestro país”, explicó y aseguró que “el próximo lunes haremos una vigilia en el Centro Cultural La Casona, dichas propuestas estarán vigentes hasta el próximo viernes”.

“El próximo martes a las 14:30 nos reuniremos en la Plaza San Martín para marchar hacia la Plaza de La Memoria, con distintas actividades y un mural hecho por La Gente de Puentes en la Infancia de SUTEBA”, aclaró.

“Viaje a La Plata y me junté con el subdirector de Derechos Humanos, además hablé con la Comisión Directiva de Abuela de Plazas de Mayo y la madre Taty Almeida”, contó.

“El 2026 es año de los Derechos Humanos y haremos diferentes actividades, articuladas con dicha Subsecretaría, mencionó. Finalmente, Paniga dijo “esperamos que, en esta fecha, todas las Localidades del Partido se sumen”.

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