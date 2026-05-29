(audio) “A mí me van a encontrar en la calle”: el sello que Civetta busca imprimirle a su gestión en Reta

29 mayo, 2026 0

Tras la renuncia de Diego Zyncenko, Daniel Civetta fue el elegido por el Municipio para ponerse al frente de la delegación de Reta de forma interina. Con una trayectoria de 41 años en el municipio y un antecedente en el cargo durante la temporada posterior a la pandemia, el funcionario asumió funciones tras un encuentro encabezado por el jefe de gabinete, Julio Federico.

Civetta destacó que el inicio de su gestión en junio le otorga una ventaja temporal clave para acondicionar la localidad de cara al próximo verano, priorizando un estilo de trabajo volcado a la calle y en contacto directo con los vecinos y trabajadores.

Entre las urgencias inmediatas, la nueva gestión enfrenta las consecuencias del temporal de ciclogénesis que azotó a la costa atlántica. Si bien la zona de playa y los paradores no registraron daños estructurales de gravedad, la planta urbana se vio seriamente afectada con calles anegadas debido a las características topográficas y la falta de desagües.

Ante esto, la delegación ya trabaja con la maquinaria disponible y gestiona el apoyo de equipos pesados de la Secretaría de Desarrollo. En paralelo, se planificaron tareas de limpieza preventiva en el túnel submedanal frente a los pronósticos de nuevas lluvias, y se garantizó la puesta en marcha del programa Playas Limpias con personal local.

La agenda de Civetta también incluye demandas históricas y preocupaciones vecinales recientes. Tras mantener reuniones con las instituciones locales y la Dirección de Seguridad, se anunció la futura instalación de un lector de patentes en el acceso a la localidad y la intención de incorporar un inspector de tránsito permanente que también controle comercios y terrenos baldíos.

Respecto a la obra pública, reconoció que la red de agua sigue siendo la máxima prioridad para Reta, aunque admitió que su ejecución es compleja en el contexto económico actual debido a la paralización de fondos provenientes de Nación y Provincia.

Por último, el delegado manifestó su profunda preocupación por la crítica situación de la conectividad telefónica en el balneario, un problema que mantiene a la población prácticamente aislada tras el incendio de la antena de Movistar en febrero y la reciente caída de la estructura de Claro.

Esta situación motivó un reclamo conjunto con los bomberos voluntarios ante el peligro que representa para la comunicación de emergencias.

Mientras avanza en las gestiones de servicios y servicios públicos, Civetta se encuentra actualmente en la búsqueda de una vivienda en la localidad para radicarse definitivamente y dejar de viajar diariamente, a la espera de que el departamento ejecutivo evalúe el desarrollo de su gestión interina.

Volver