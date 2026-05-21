(audio) “Abriendo Caminos” prepara su tradicional locro patrio del 25 de mayo con fines solidarios

21 mayo, 2026 0

En el marco de las celebraciones por el 25 de mayo, Abriendo Caminos se encuentra organizando su tradicional venta de locro patrio bajo el lema “Trabajo Cooperativo que Alimenta y Construye Comunidad”. Este año, el evento cobra un sentido especial gracias al trabajo en red y la articulación con otras instituciones locales orientadas a la inclusión sociolaboral.

Susana Fígaro, presidenta de la entidad, detalló que esta segunda edición de la propuesta se realiza en conjunto con Casa Taller, cuyos integrantes tendrán un espacio en el salón de la sede cooperativa en Bernardo Irigoyen para exponer y comercializar sus propios productos.

El gran objetivo de la recaudación de este año es la compra de un calefactor para la Casa de Medio Camino, la residencia ubicada en Deán Funes 1380 donde conviven seis jóvenes adultos con capacidades diferentes.

La porción de locro, definida como abundante y servida en bandejas de tamaño grande, tiene un valor de 15.000 pesos e incluye el envío a domicilio sin cargo, el cual será realizado por los propios jóvenes y los colaboradores de la comisión.

Desde la organización solicitaron a la comunidad realizar las reservas con anticipación llamando al teléfono de la cooperativa, (2983)-598044, para poder coordinar la producción de cara al próximo sábado.

Durante la preventa, Fígaro también celebró el inesperado impacto que viene teniendo el proyecto de las escarapelas artesanales confeccionadas por los jóvenes, entre las que destaca un diseño patrio con monedas de 25 centavos y cintas pampeanas.

Debido a la excelente recepción del público, anunciaron que la producción de insignias patrias continuará vigente durante todo el año, consolidando un espacio de contención y crecimiento comunitario que hoy cuenta con un fuerte respaldo de los vecinos de la ciudad.

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