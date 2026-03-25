(audio) Adriana Basualdo: “La modernización es con inversión, nunca echando gente”

25 marzo, 2026 0

La Prosecretaria del Centro Argentino de Meteorólogos, Adriana Basualdo, manifestó a LU24 su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional ante una nueva ola de despidos y un marcado desfinanciamiento.

Según denunció la profesional, la actual gestión ha solicitado a las gerencias listas de personal para reducir la planta en un 20%, lo que afectaría a cerca de 200 trabajadores de una institución que ya cuenta con menos de mil integrantes en todo el país.

Esta reducción de personal no es solo una cuestión administrativa, sino que impacta directamente en la operatividad del sistema de medición. Basualdo advirtió que el recorte pone en riesgo la continuidad de diversas estaciones meteorológicas, como la de Tres Arroyos, y ya ha provocado consecuencias graves en otras localidades.

En Tandil, por ejemplo, se han perdido las mediciones durante el turno noche, interrumpiendo series históricas de datos que son fundamentales para la precisión de los pronósticos y el estudio del cambio climático.

La experta también cuestionó la intención oficial de reemplazar observadores humanos por estaciones automáticas bajo un discurso de “modernización”. Al respecto, explicó que la Organización Meteorológica Mundial prohíbe discontinuar estaciones convencionales de forma abrupta, ya que se requieren años de mediciones conjuntas para garantizar la calidad del dato.

La falta de personal en vigilancia 24/7 degrada el sistema de alerta temprana, afectando no solo la comodidad de los ciudadanos, sino la seguridad aeronáutica y la producción agroindustrial.

Finalmente, Basualdo subrayó la inestabilidad en la conducción del organismo, que ha pasado por meses sin dirección o bajo el mando de figuras ajenas a la meteorología.

La situación actual, descrita como un “desmantelamiento disfrazado”, pone en jaque una estructura técnica vital para sectores estratégicos como la agricultura, la hidrología y la gestión de emergencias climáticas en todo el territorio argentino.

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