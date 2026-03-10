(Audio) Agricola Ganadera: todo preparado para el primer remate del año

La Agricola Ganadera hace su primer remate de Gordo, Invernada y Cría, acompañados de Marcelo Ravena, a partir de las 14:30 en San Cayetano.

Daniel Alonso Gerente de la Agricola en conversación con LU24 dijo “tenemos 885 cabezas, muy contentos por el compromiso de nuestros clientes y nos preparamos de la mejor manera, con muchas expectativas”.

“Para esta oportunidad el lote cuenta con 650 vacunos a la balanza, el resto terneros y terneras, a cargo del Remate estará Juan Corcasti”, explicó y luego, Alonso aseguró que “en este año celebramos el Centenario y haremos el primer remate de muchos que planificamos realizar durante el 2026”.

“El mercado esta mucho mejor, los precios también y eso nos permite seguir creciendo, los plazos de pago son: invernada con 30 y 60 días y la balanza 21 días”, concluyó.

