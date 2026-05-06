(audio) Agustín Rubiños advierte sobre el alerta naranja y la llegada de ciclogénesis a la región

6 mayo, 2026 506

El observador meteorológico Agustín Rubiños informó sobre la situación climática que atraviesa el distrito de Tres Arroyos, destacando que la región se encuentra bajo una alerta naranja.

Según el especialista, el fenómeno comenzará a manifestarse con mayor fuerza a partir del mediodía de este jueves, aunque las primeras tormentas ya han ingresado por la zona de Coronel Pringles. Se espera que durante esta jornada las precipitaciones alcancen entre los 25 y 30 milímetros, con vientos que podrían registrar ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora.

El principal foco de preocupación para las autoridades radica en la intensidad de las lluvias en periodos cortos de tiempo. Rubiños explicó que la caída de agua de forma repentina es el factor que suele generar mayores anegamientos, por lo que instó a la población a seguir las recomendaciones municipales, especialmente en lo que respecta a la gestión de residuos para evitar la obstrucción de desagües.

Hacia el cierre de la semana, el protagonismo pasará a la denominada ciclogénesis, un fenómeno de baja presión habitual en la zona pampeana durante el invierno. Este sistema afectará principalmente el viernes y sábado, desplazando el riesgo hacia la franja costera del distrito. En localidades como Claromecó y Orense, el viento será el factor predominante, con ráfagas que podrían escalar hasta los 85 kilómetros por hora y rotar hacia el sudoeste, lo que hace prever condiciones de sudestada.

Finalmente, el experto recordó que estas condiciones de inestabilidad se mantendrán prácticamente hasta el domingo. La comunidad deberá permanecer atenta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico, ya que la combinación de suelos saturados por la lluvia del jueves y los fuertes vientos del fin de semana representan el escenario más complejo de la semana.

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