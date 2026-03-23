(audio) Agustina Giuliani evoluciona en el mundo del tango

23 marzo, 2026 229

La profesora Agustina Giuliani, recientemente dio una clase de baile de tango en el marco del Congreso Internacional del Tango en Buenos Aires, a extranjeros que concurren para aprender a bailar nuestra música ciudadana.

En diálogo con LU 24 dijo: “Formo parte del trabajo del Congreso, como asistente de los grandes maestros en Buenos Aires donde vienen parejas del extranjero a tomar clases, con el acompañamiento de orquestas, hay hasta dos o tres por noche y soy como una suplente de la selección; el organizador sabía que una Maestra no iba a estar presente por lo que ocupé su lugar, y me llamó para ver si estaba dispuesta a dar una clase y me permitió dar ese paso por el camino que estoy construyendo”.

“Viajo regularmente, vivo en esta ciudad, pero en algún momento voy a tener que tomar la decisión de radicarme en Buenos Aires, la cuna del tango donde hay milongas todas las noches, que permite que siga vigente a través de los años: en el caso del Congreso somos un equipo de trabajo que genera un movimiento muy grande”.

En lo que hace a Tres Arroyos, dijo que “estamos dando clases en la terminal de ómnibus, todos los jueves a las 20:00 y no es necesario que tengan conocimiento previo, tiene un costo de 6000 pesos por persona, y estamos buscando un espacio para llevar adelante las milongas; después de cada clase seguimos bailando en ese lugar”.

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