(audio) Alejandro Barragán destacó el compromiso de los fiscales y analizó el cambio en el voto nacional

26 octubre, 2025

El presidente del Partido Justicialista de Tres Arroyos, Alejandro Barragán, valoró en charla con LU24, el trabajo de la militancia y reconoció que el respaldo logrado en septiembre no se replicó en el orden nacional.

Alejandro Barragán, agradeció el compromiso de los fiscales que participaron de los comicios con la nueva boleta única de papel y destacó que “la participación fue similar a la de septiembre”.

Barragán analizó que, si bien en septiembre el peronismo triunfó ampliamente en los niveles local y provincial, con el intendente Pablo Granate y el gobernador Axel Kicillof, “esa masa de votos que no es propiedad de nadie varió ahora en el orden nacional”.

“El resultado se vivió como un balotaje; el resto de las fuerzas no tuvo una consideración importante”, sostuvo, al tiempo que observó que votos del movimiento vecinal, la UCR y el PRO “fueron para otro lado, no para la propuesta nacional de Fuerza Patria”.

Finalmente, expresó respeto por la decisión de la ciudadanía y remarcó la necesidad de “trabajar con más ahínco” para recuperar la confianza de ese electorado cambiante.

