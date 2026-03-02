(audio) Alejandro Barragán y el optimismo que maneja de cara al inicio de las Sesiones Ordinarias 2026

En el marco del inicio del período de sesiones ordinarias 2026, el presidente de la bancada peronista, Alejandro Barragán, manifestó en conversación con LU24 su optimismo respecto al trabajo legislativo local, marcando una clara distancia con el clima de confrontación nacional.

El concejal destacó que, si bien el escenario tras el reciente discurso del presidente Milei se percibe agresivo y propio de un “panelista de televisión”, en el ámbito municipal debe primar la cordura y el entendimiento entre los distintos bloques para solucionar los problemas cotidianos de los vecinos.

El eje central de la agenda para este año se concentra en la Comisión de Hacienda, donde Barragán impulsa el tratamiento de un proyecto de SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) destinado a transformar el servicio de agua potable.

Según explicó el edil, el diagnóstico es crítico debido a una infraestructura que supera los 60 años de antigüedad con cañerías obsoletas y recursos municipales extremadamente escasos. La iniciativa busca incorporar al sector privado bajo un esquema que ya ha demostrado éxito en otros municipios, permitiendo así obtener las herramientas financieras necesarias para las obras de fondo.

Además de la cuestión hídrica, el Concejo Deliberante ya se encuentra procesando expedientes vinculados a la gestión de residuos patogénicos en el hospital local y donaciones de propiedades.

Barragán subrayó que el trabajo en comisiones comenzó en febrero con una dinámica positiva y de respeto mutuo entre el peronismo, el vecinalismo, La Libertad Avanza y el interbloque, apostando a un año legislativo que priorice la gestión técnica sobre la disputa política.

