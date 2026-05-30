(audio) Alumni de Orense celebra 104 años en un presente deportivo e institucional brillante

30 mayo, 2026 0

La localidad de Orense se viste de fiesta para conmemorar el 104° aniversario del Club Alumni, la emblemática institución que late en el corazón de la comunidad y que hoy atraviesa uno de los momentos más exitosos de su centenaria historia.

Bajo la conducción de su histórico presidente, Orlando “Rulo” Montenegro —quien lidera este desafío dirigencial de manera ininterrumpida desde 1994—, el club no solo consolida su rol como el gran dinamizador social del pueblo, sino que además brilla con luz propia en el plano competitivo regional.

En el aspecto deportivo, la actualidad de la institución es inmejorable y genera una enorme ilusión entre los hinchas. En el Torneo Provincial de básquet, el equipo mayor marcha en la vanguardia de la tabla de posiciones; un plantel sumamente competitivo que, a pesar de encontrarse en una etapa de ensamble por las recientes incorporaciones, ya demuestra su jerarquía en la cancha.

El fútbol no se queda atrás en esta racha ganadora, ya que luego de una serie de importantes contrataciones realizadas para esta temporada, Alumni también se ubica como puntero del torneo de Segunda, reflejando el gran trabajo coordinado entre la comisión directiva y las subcomisiones.

Más allá de los éxitos en los marcadores, la verdadera victoria de Alumni radica en su fuerte impacto comunitario. Al ser el único club del pueblo, asume la enorme responsabilidad de contener a unos 250 niños y jóvenes de una población de cerca de 4.000 habitantes.

“Rulo” Montenegro destaca que la prioridad absoluta es la función social, promoviendo el deporte como un espejo y un refugio para la juventud local, un esfuerzo que la comunidad orensana retribuye permanentemente con un apoyo incondicional y un corazón enorme.

Este gran presente se traslada también a la infraestructura. La institución mantiene un ritmo constante de obras edilicias que incluyen mejoras en la cancha de fútbol, la reciente adquisición de un colectivo nuevo para el traslado de las delegaciones y el ambicioso proyecto de techar las canchas de pádel, además de la próxima construcción de un galpón propio para resguardar el nuevo vehículo.

La tradicional cena de gala para celebrar este nuevo aniversario tendrá lugar esta noche y contará con un cambio de escenario excepcional.

Debido al exigente calendario deportivo, el primer equipo de básquet disputó un partido del Torneo Provincial la noche anterior que culminó a altas horas de la madrugada, impidiendo que los tiempos dieran para acondicionar el gimnasio principal de la sede.

Por este motivo, los festejos se trasladarán al Club Danés, una entidad estrechamente ligada a Alumni que viene siendo administrada por su misma dirigencia desde hace varios años.

Con las tarjetas prácticamente agotadas, Orense se prepara para una noche de reencuentro, orgullo y celebración familiar.

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