(audio) Amplia oferta y notable participación de alumnos en cursos del Centro de Formación Laboral

Amplia oferta y notable participación de alumnos en cursos del Centro de Formación Laboral

El director del Centro de Formación Laboral , Horacio Pili, habló este miércoles con LU 24 respecto a la oferta de cursos para este nuevo ciclo lectivo.

“La característica del Centro es que la inscripción está abierta permanentemente y luego se va convocando al orden en que se van presentando los aspirantes”, explicó y agregó que “es cierto que tenemos cursos con aspectos formativos que empezaron en el 2025 y terminaron en el 2026, como acompañante terapéutico o en la parte alimentaria que son proyectos de un año para otros; son 170 cursos en total los que se iniciarán en este 2026”.

“Se trabaja en salidas profesionales en lo que es cada familia de cursos que tienen dentro de ellas varios cursos, y se prepara un informe como todos los años para lo que son nuestros formadores y profesores, por lo que hemos habilitado a los instructores para que empiecen a llamar a la charla informativa a los interesados, que tienen que presentar fotocopia del DNI y del certificado de estudio primario que es lo único requisito”, explicó.

Más de 1000 alumnos en 2025

“De acuerdo a la documentación que posee el centro, el año pasado sobre una inscripción de 2417 alumnos el porcentaje de grupo se acercó al 70%, estamos hablando de más de 1000 alumnos”, dijo Pili.

“Articulamos con las escuelas secundarias, por ejemplo, vamos a trabajar con la gente de la escuela 15 que reitera la articulación con la Escuela Media en la materia de Turismo; nosotros tenemos también que tener contacto con las escuelas Técnicas y Agrarias, con lo cual la transversalidad es muy importante”, manifestó.

P”or decisión del convenio con la CGT Regional y el Centro que administra las cátedras, hemos decidido la regionalización con municipios como Chaves, Juarez, Pringles y estamos en tratativas con Tandil, para todo lo que es formación laboral “en función de las personas que tienen que ir continuamente formándose”, sostuvo.

“Una característica distintiva es el curso de Manipulación de Alimentos, porque la gente está realizando emprendimientos en ese sentido”, afirmó.

