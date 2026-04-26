(audio)Ana Conti inicia un nuevo ciclo de “Mujeres con Mayúscula” con Mercedes Sosa

26 abril, 2026 16

En el comienzo de un nuevo año del ciclo “Mujeres con Mayúscula”, Ana Conti traerá un racconto de la vida de la artista Mercedes Sosa, este martes, al salón de eventos de Confitería La Perla, el martes 28 a las 19:30, y a total beneficio de los Jardines Frutillitas.

“Quiero abordar la parte menos conocida de Mercedes, ya no como una consagrada intérprete, sino sobre sus orígenes, su inicio de casualidad en el canto, su casamiento con un músico mendocino, donde se radicó y desde ahí se proyectó como cantora, porque ella nunca se definió como cantante”, dijo Ana en contacto con LU 24.

“Hablaré de sus depresiones, su exilio y sus miedos al presentarse en público; ella siempre iniciaba sus recitales mirando el suelo, le costaba mucho interactuar pero pudo hacerlo y cantar con todos los artistas latinoamericanos y argentinos, e incluso , en el último de sus proyectos denominado “Cantora”, invitó a numerosos artistas, y en lo que habla de su humildad, como anécdota, contaré que al revisar las grabaciones, cuando se daba cuenta que había cantado más fuerte que sus colegas, grababa nuevamente su parte”, explicó.

“Los espero a todos, y les pido a quienes concurran, que aporten leche larga vida, para entregar a los Frutillitas”, finalizó.

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