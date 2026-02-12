(audio) Andersen: “Esperamos que los pescadores nos acompañen”

12 febrero, 2026 0

El domingo 1 de marzo el Club Recreativo Echegoyen realizará la 20º edición de su tradicional concurso de 6 horas, el presidente de la Subcomisión de Pesca Alejandro Andersen en diálogo con LU24 dijo “vamos muy bien con la esperanza que los pescadores nos acompañen”.

“El próximo vienes cierran las inscripciones anticipadas, siempre la última semana es increíble la cantidad de pescadores que se inscriben y esperamos que este año suceda lo mismo”, contó.

“Para inscribirse pueden acercarse a cualquier casa de pesca en la Región, mediante internet en la pagina Echegoyen Pesca, con todos los medios de pago”, enumeró.

“Para este año nuestras expectativas es empatar el numero de inscriptos alcanzando las 5282 cañas”, deseó y aseguró que “los pescadores nos eligen por la cantidad de premios, con solo inscribirse ya participan en 20 sorteos de 1 millón de pesos, el Toyota Yaris para quienes se inscriban anticipadamente y una Toyota 4×4 entre todos los participantes”.

“Hacemos todo para mejorar año a año y luego de 20 años podemos decir que esto en un principio era inimaginable en nuestra mente”, recordó y detalló que “debemos reformar la cocina de nuestro salón y los baños, además armaremos un fogón nuevo como paso a seguir, siempre surge algo nuevo para hacer”.

Sobre lo sucedido en el Concurso de Las 24, Andersen explicó “nos ha pasado en estos 20 años, son decisiones que el club debe tomar, leí el comunicado de Cazadores, siendo un tema muy complicado, en nuestro concurso los pescadores pueden ayudar sin tocar la caña ni el reel”.

Volver