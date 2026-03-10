(audio) Andrea Pérez: “El mercado inmobiliario se mantiene dinámico y con más oferta”

10 marzo, 2026 2

En un dialogo con LU24, Andrea Pérez, martillera de Vento Inmobiliaria, analizó el presente del sector en Tres Arroyos tras un 2025 que calificó como “muy interesante” por el gran movimiento generado a través de los créditos hipotecarios.

Si bien el inicio de 2026 muestra una leve disminución en la oferta crediticia, con el Banco Nación como principal referente, el mercado local se mantiene dinámico y con una marcada segmentación según las necesidades de cada generación.

En cuanto a la fisonomía de la ciudad, se observa una clara tendencia de expansión. Mientras que el sector de adultos mayores busca refugiarse en la seguridad y comodidad de la propiedad horizontal dentro de las cuatro avenidas —priorizando departamentos que eviten las complicaciones de movilidad como las escaleras—, las familias jóvenes de entre 35 y 45 años están impulsando el crecimiento de la periferia. Este segmento poblacional elige hoy vivir en espacios con más verde y contacto con la naturaleza, consolidando el éxito de los loteos ubicados sobre la circunvalación, siguiendo el camino iniciado por desarrollos pioneros como el Country Zurita.

Respecto al mercado de alquileres, la especialista señaló que la derogación de la ley anterior tuvo un impacto positivo en la plaza local. El principal beneficio ha sido el equilibrio entre la demanda y la oferta, permitiendo que hoy exista mucha más “mercadería” disponible para los inquilinos. Aunque los valores no han bajado, se han ido ajustando para acompañar el ritmo inflacionario, logrando que las condiciones se pacten con mayor previsibilidad entre las partes.

Finalmente, en el marco de su 16° aniversario, la firma Vento recordó que continúa operando desde su nuevo espacio en Sarmiento 387. Para quienes busquen ingresar a una propiedad hoy, los requisitos estándar en la ciudad incluyen el mes de adelanto, depósito, demostración de ingresos y garantías, con facilidades en el pago de honorarios profesionales para agilizar el acceso a la vivienda.

Volver