(audio) Andrea Simondini y el décimo Congreso Internacional de Ovnilogía en Entre Rios

8 mayo, 2026 0

La ciudad de Victoria, en Entre Ríos, se consolidará una vez más como el epicentro del estudio del fenómeno ovni en Sudamérica al recibir, los próximos 15, 16 y 17 de mayo, la décima edición de su Congreso Internacional. Andrea Simondini, referente del Museo del OVNI y organizadora del encuentro, destacó que esta edición tendrá un enfoque marcadamente científico y técnico.

El evento, que ya es una referencia en la agenda global, contará con la participación de destacados investigadores de España, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de jerarquizar las investigaciones realizadas en el ámbito hispanohablante frente a los avances de desclasificación de información que ocurren en países centrales.

Entre las actividades más novedosas se encuentra la implementación de un protocolo de contacto en el Cerro de la Matanza. Allí, se utilizarán sensores y equipos de radiocomunicación para intentar registrar datos duros sobre los fenómenos lumínicos característicos de las islas del Delta.

Además, el congreso abordará la problemática actual de los satélites Starlink de Elon Musk, responsables de la mayoría de las denuncias actuales, con el fin de educar al público en la identificación de tecnología humana frente a lo inexplicable.

La programación incluirá testimonios de pilotos y personal de fuerzas aéreas, así como el análisis de teorías innovadoras como la “teoría de la distorsión” del español José Antonio Caravaca, que explora el vínculo entre el fenómeno y la conciencia humana.

El evento también servirá para poner en valor el trabajo de comisiones históricas de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, utilizando herramientas jurídicas como la Ley de Acceso a la Información Pública para dar visibilidad a casos emblemáticos del país.

Las actividades se repartirán entre el Cine Teatro Victoria y el Espacio Cultural Mixtura, donde los asistentes podrán interactuar directamente con los investigadores y acceder a la presentación de libros.

Simondini subrayó que el congreso no solo busca recolectar testimonios, sino fomentar una cultura de investigación objetiva, respaldada por el material que el Museo del OVNI custodia desde 2004, que incluye desde piezas de estaciones espaciales hasta estudios metalográficos realizados en universidades.

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