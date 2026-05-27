(audio) Andrés De Leo y el proyecto de ley para que los bancos no demoren en atender

27 mayo, 2026 4

El diputado Andrés De Leo presentó un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de regular la atención al público de manera presencial. La iniciativa establece de forma taxativa que los bancos y las empresas prestatarias de servicios públicos no podrán demorar más de 30 minutos en comenzar a atender a sus clientes en las cajas de atención.

Según explicó el legislador, la medida busca devolver la previsibilidad a los ciudadanos y evitar las enormes pérdidas de tiempo y el perjuicio económico que sufren tanto los particulares como el normal funcionamiento de las empresas debido a las largas colas.

De Leo fundamentó la necesidad de esta ley al señalar que las promesas de la virtualidad no resolvieron el problema de fondo. Explicó que, en el pasado, el sector financiero le pedía dilaciones argumentando que el avance de las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos eliminaría la presencialidad.

Sin embargo, la realidad actual demuestra que muchísimos trámites aún requieren de forma obligatoria que el usuario asista a una sucursal, donde las entidades no se han aggiornado para optimizar sus sistemas de turnos y atención, llegando incluso a reducir su capacidad de respuesta en las denominadas “horas pico”, como los horarios cercanos al mediodía.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, el proyecto contempla severas sanciones pecuniarias. Las multas propuestas varían entre los 500 mil y los 2 millones de pesos por cada infracción cometida.

Asimismo, en los casos en que se verifique una conducta reincidente por parte de la entidad, los jueces de faltas estarán facultados para duplicar estos montos, elevando el castigo económico hasta los 4 millones de pesos.

Finalmente, el diputado defendió la viabilidad de la propuesta frente a las quejas del sector financiero respecto a un posible encarecimiento del servicio.

De Leo enfatizó que el sistema bancario argentino posee ganancias extraordinarias y costos de comisiones que se encuentran entre los más caros del mundo, por lo cual consideró que es el momento de exigirles las inversiones correspondientes para replicar los modelos de atención eficientes que estas mismas firmas multinacionales aplican con éxito en sus casas matrices del primer mundo.

Volver