(audio) Arte para la Selección: el diseño de botines que cautivó a Leandro Paredes

15 mayo, 2026 0

En pleno clima mundialista, una innovadora campaña creativa nacida en la provincia de Mendoza logró captar la atención de las estrellas de la Selección Argentina de fútbol.

La iniciativa, impulsada por el bar temático “El Gordo al Arco” en colaboración con la Universidad de Mendoza, convocó a unos 300 estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico, Interiores e Indumentaria con un desafío único: intervenir artísticamente 22 pares de botines, asignando un jugador al azar a cada equipo de trabajo, con el gran objetivo de que el calzado personalizado llegue a manos de sus ídolos.

Uno de los casos más exitosos de esta movida fue el del grupo liderado, entre otras estudiantes, por la futura diseñadora Constanza Montalto.

El equipo, conformado exclusivamente por 18 mujeres, asumió la tarea de plasmar la esencia y trayectoria del mediocampista Leandro Paredes en un diseño irrepetible. Con el tiempo en contra y bajo la modalidad de un proyecto exprés, las jóvenes trabajaron intensamente a contrarreloj para unificar criterios y volcar sus ideas sobre el cuero.

El concepto estético final de los botines de Paredes se alejó de lo convencional, inspirándose en las formas del tradicional fileteado porteño a través de ondas estilizadas, sumando además referencias visuales a los tatuajes del propio jugador.

El diseño se completó con fuertes guiños a la identidad nacional y a la gesta de la Scaloneta, incluyendo el Sol en la parte posterior, las tres estrellas brillantes, los dorsales 5 y 20, y la icónica frase “Elijo creer”. Una vez finalizada la obra, todas las piezas de la campaña fueron presentadas al público dentro de vitrinas en un evento especial.

La gran sorpresa para las estudiantes llegó poco después de subir a las redes sociales un video que documentaba todo el proceso de creación.

En cuestión de días, el propio Leandro Paredes descubrió la publicación y dejó un comentario de apoyo, desatando la euforia de todo el grupo de diseño. Según explicaron las protagonistas, la repercusión no terminó ahí, ya que el defensor Cristian “Cuti” Romero también reaccionó positivamente con un “me gusta” al video de sus respectivos botines.

Con estas primeras interacciones, el sueño de que los futbolistas utilicen o conserven estas piezas únicas de arte mendocino quedó un paso más cerca de concretarse.

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