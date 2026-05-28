(audio) Austeridad y gestión: Garate aseguró el aguinaldo municipal y el avance de obras

28 mayo, 2026 0

El Intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, llevó tranquilidad a toda la planta comunal al confirmar de manera categórica que el pago del medio aguinaldo está completamente garantizado. El mandatario explicó que el cumplimiento de esta obligación en tiempo y forma es el resultado directo de una administración basada en la previsión, la austeridad y el ordenamiento de las cuentas públicas.

En este marco, Garate aprovechó para desmentir las versiones de la oposición sobre un supuesto incremento desmedido de personal, precisando que la planta de trabajadores municipales viene en descenso desde hace siete meses debido a jubilaciones no reemplazadas.

Asimismo, ratificó su compromiso con la recomposición salarial tras la fuerte pérdida del poder adquisitivo sufrida en los años 2022 y 2023, destacando que bajo su gestión los aumentos se mantuvieron por encima de la inflación, y adelantó que entre junio y julio reabrirán las negociaciones con el sindicato para el segundo semestre.

Más allá del panorama salarial, el jefe comunal abordó con firmeza la defensa de la Ley de Zona Fría, un beneficio clave para la economía local que se encuentra bajo la amenaza de ser recortado por el Gobierno Nacional. Garate enfatizó que esta tarifa diferenciada no debe ser considerada un subsidio, sino un derecho elemental para los habitantes del interior bonaerense, quienes enfrentan crudas condiciones climáticas con heladas que se extienden hasta el mes de noviembre.

Al respecto, advirtió sobre el impacto negativo que una quita tendría tanto en los hogares como en el sector productivo, y aseguró que se encuentra en permanente contacto con legisladores y otros intendentes para agotar todas las instancias institucionales que permitan frenar esta medida.

En el ámbito educativo, el Intendente calificó como un “hecho histórico y contundente” los avances para la inminente creación de la Escuela Especial Nº 503, la cual tendrá su sede central en Orense y contará con un anexo en Copetonas.

Garate subrayó el incansable trabajo conjunto realizado con las autoridades e inspectoras del área de educación provincial y estimó con optimismo que el nuevo establecimiento podría estar operativo antes de fin de año. Esta obra no solo representa un hito para la educación pública local, sino que resolverá una problemática estructural de larga data al evitar que los alumnos de las localidades vecinas tengan que recorrer diariamente grandes distancias hacia la ciudad cabecera.

Al evaluar el estado del sistema de salud pública, el mandatario reconoció que el Hospital Pirovano experimenta una fuerte tensión debido a un notable incremento en la demanda de atención y medicamentos.

Esta situación, explicó, se genera principalmente por vecinos que ya no pueden afrontar los copagos o plus que imponen las obras sociales y prepagas en el sector privado.

A pesar de las dificultades económicas globales y de la drástica reducción de programas nacionales, Garate ponderó el enorme esfuerzo del personal de salud y la excelente articulación con efectores privados como la Clínica Hispano y Policoop para dar respuesta a la comunidad, confirmando además las gestiones para sumar nuevos profesionales en las localidades cercanas.

Finalmente, en lo que respecta a proyectos y obra pública, el jefe comunal destacó el avance en la redacción del pliego de licitación para el transporte público local, una de las mayores deudas pendientes del distrito. Detalló que, ante la falta de acompañamiento financiero de la Nación, el municipio avanza en un esquema mixto con el sector privado y con el Gobierno Provincial, habiendo solicitado un fondo de recupero de deuda bonaerense para subsidiar el servicio.

En sintonía con este impulso constructivo, Garate concluyó repasando la continuidad de obras medianas y pequeñas financiadas por las tasas locales —como asfalto, cloacas y gas—, las gestiones ante Vialidad para intervenciones viales clave en las rutas 3 y 228, y el estado de la licitación para la red de agua, reafirmando una política de cercanía que busca resolver los problemas estructurales de Tres Arroyos sin dejar a ningún vecino desamparado.

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