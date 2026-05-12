(audio) Bajo la consigna de renovación, Cristian Ruiz busca recuperar el peso territorial de la UCR

12 mayo, 2026 277

Cristian Ruiz, actual Subsecretario de Desarrollo Económico, Social y Comunitario de Adolfo Gonzales Chaves, presentó formalmente la Lista 2027 de cara a las próximas elecciones internas de la Unión Cívica Radical en Tres Arroyos.

El candidato a presidente fundamentó la decisión de ir a las urnas ante la falta de unidad local, señalando que el radicalismo atraviesa un momento de estancamiento tras haber perdido peso territorial y representación institucional en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar.

Ruiz manifestó una visión crítica sobre la conducción actual, tanto a nivel local como nacional, argumentando que el partido se ha encerrado en discusiones internas y ha descuidado el vínculo directo con los vecinos.

Bajo la consigna de una renovación con autocrítica, el dirigente destacó que su lista está conformada por un grupo plural que combina experiencia política con la participación de afiliados que, pese a su compromiso histórico, no habían tenido espacios de decisión previos.

Respecto al panorama provincial, Ruiz se distanció de las estructuras rígidas y aclaró que, si bien celebra la unidad alcanzada en el Comité Provincial tras un proceso judicializado, su espacio en Tres Arroyos busca construir una alternativa que trascienda las líneas internas tradicionales.

El candidato hizo un llamado al afiliado para participar el domingo 7 de junio, con el objetivo de transformar el comité en un actor protagónico capaz de proponer políticas públicas modernas y multipartidarias para el futuro de la ciudad.

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